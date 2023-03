91 ritocchi al corpo in due, gli sposi entrano nel Guinness World Record. Gerry Scotti: “Dio li fa e poi li accoppia” (Di martedì 7 marzo 2023) “Dio li fa e poi li accoppia”. Con questo famoso proverbio, la scorsa domenica Gerry Scotti ha introdotto Victor e Gabriela Peralta, la coppia di sposini che nella terza puntata de Lo show dei Record ha battuto un nuovo primato: quello del maggior numero di modifiche corporali. Alla domande su come sia nata la loro passione per questa pratica, Gabriela risponde: “Il nostro amore per i tatuaggi e per l’arte corporale è nato con noi. Perché siamo artisti, dipingiamo, non solamente il nostro corpo, ma facciamo tutto ciò che ha a che vedere con l’arte”. Poi, parlando della sua storia d’amore, continua: “Penso di aver trovato l’amore della mia vita, e non me lo riesco a immaginare senza tatuaggi!” Per Victor, la prima modifica che ha fatto sono gli impianti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) “Dio li fa e poi li”. Con questo famoso proverbio, la scorsa domenicaha introdotto Victor e Gabriela Peralta, la coppia dini che nella terza puntata de Lo show deiha battuto un nuovo primato: quello del maggior numero di modificherali. Alla domande su come sia nata la loro passione per questa pratica, Gabriela risponde: “Il nostro amore per i tatuaggi e per l’arterale è nato con noi. Perché siamo artisti, dipingiamo, non solamente il nostro, ma facciamo tutto ciò che ha a che vedere con l’arte”. Poi, parlando della sua storia d’amore, continua: “Penso di aver trovato l’amore della mia vita, e non me lo riesco a immaginare senza tatuaggi!” Per Victor, la prima modifica che ha fatto sono gli impianti ...

