8 marzo,Meloni:_obbiettivo ora prima donna a guida Cda azienda di Stato (Di martedì 7 marzo 2023) "Mi piacerebbe immaginare anche in grandi società partecipate un donna alla guida del Cda, che non c'è mai stata". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Montecitorio dove in ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 marzo 2023) "Mi piacerebbe immaginare anche in grandi società partecipate unalladel Cda, che non c'è mai stata". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, a Montecitorio dove in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : 8 marzo, le 15 donne più influenti e potenti del mondo, da Meloni a Von der Leyen. FOTO - fainformazione : Una arrogante Giorgia Meloni convoca il CdM a Cutro La convocazione del CdM per giovedì 9 marzo a Cutro rappresent… - fainfopolitica : Una arrogante Giorgia Meloni convoca il CdM a Cutro La convocazione del CdM per giovedì 9 marzo a Cutro rappresent… - nicola46496718 : @FratellidItalia oggi 7 marzo 2023 ho seguito Gaia Tortora su LA 7 e quella povera conduttrice ha preso per i fonde… - LaPresse_news : ?? Nuovo Podcast! 'Breaking News - 7 marzo 2023 ore 12.00' su @Spreaker #accoltellamento #arrestato #banca #benfica… -