8 marzo: Tribunale Milano, oltre il 60% dei magistrati è donna

Milano, 7 mar. (Adnkronos) - Cresce il potere delle donne in Tribunale a Milano. Alla vigilia della Giornata internazionale dei diritti della donna il presidente facente funzioni Fabio Roia trasmette i dati sulle presenze delle giudici, numeri che evidenziano una presenza "di gran lunga superiore al 60% di magistrati complessivamente in servizio". In particolare, le presidenti di sezione sono per il 61% donne, la fetta delle giudici rappresenta il 68%, mentre ben l'84% delle giudici onorarie sono donne. "In un lungo percorso culturale e sociale da compiere tutti insieme, tale dato, arricchito da un livello professionale di particolare livello, rappresenta un indice rilevante sul piano del raggiungimento della effettiva parità di diritti nello svolgimento di ruoli istituzionali" commenta il presidente ...

