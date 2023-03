8 marzo, sciopero generale: aderiscono anche i trasporti, stop ai treni e alle linee metro e bus – gli orari (Di martedì 7 marzo 2023) anche quest’anno durante la Giornata internazionale della donna dell’8 marzo è previsto uno sciopero generale e nazionale dal lavoro di alcuni settori, pubblici e privati. Alla mobilitazione, oltre a sanità e istruzione, si è associato anche il settore del trasporto pubblico. A Milano e in Lombardia è previsto la sciopero dei treni gestiti da Trenord, per 24 ore, e di tutti i convogli Atm, comprese le linee della metropolitana, che saranno in servizio dal mattino al tardo pomeriggio, fino alle 18. Le linee potrebbero risentire dello sciopero dopo le 18, fino al termine del servizio. Bus, tram e filobus potrebbero invece non essere garantiti dalle 8:45 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023)quest’anno durante la Giornata internazionale della donna dell’8è previsto unoe nazionale dal lavoro di alcuni settori, pubblici e privati. Alla mobilitazione, oltre a sanità e istruzione, si è associatoil settore del trasporto pubblico. A Milano e in Lombardia è previsto ladeigestiti da Trenord, per 24 ore, e di tutti i convogli Atm, comprese ledellapolitana, che saranno in servizio dal mattino al tardo pomeriggio, fino18. Lepotrebbero risentire dellodopo le 18, fino al termine del servizio. Bus, tram e filobus potrebbero invece non essere garantiti d8:45 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Sciopero generale 8 marzo, mezzi e città a rischio disagio. Da Atm a Milano ad Atac a Roma - fffitalia : Domani sciopero per la giustizia climatica in tutto il mondo Ecco le piazze in Italia, controlla anche qui quelle c… - vocedellelotte : 7 marzo: segui in diretta lo sciopero generale in Francia! - infoitinterno : Sciopero 8 marzo 2023 Bologna, Tper e scuole: i servizi a rischio - corrierebologna : Trenord, sciopero di 24 ore fino alle 21 dell'8 marzo: disagi sui treni in Emilia-Romagna -