8 marzo: ricerca consulenti lavoro, da donne sì a salari migliori ma non a scapito della salute (Di martedì 7 marzo 2023) Roma, 7 mar. (Labitalia) - Uno stipendio più alto, ma anche prospettive di crescita professionale, flessibilità e, soprattutto, un migliore equilibrio psicofisico. È quanto chiedono al mondo del lavoro le donne italiane, protagoniste nel 2022 di un fenomeno inedito. Secondo le elaborazioni della Fondazione studi consulenti del lavoro su dati Inps, concentrate nella ricerca 'Il lavoro femminile tra soddisfazione, criticità e voglia di cambiamento', nei primi nove mesi del 2022 sono state assunte 2 milioni 616mila donne, una cifra record. Ma, allo stesso tempo, oltre 642mila hanno deciso di lasciare volontariamente il proprio impiego (+21,5% rispetto al 2021), perlopiù a tempo indeterminato (54,8%). La ricerca, effettuata su un campione ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) Roma, 7 mar. (Labitalia) - Uno stipendio più alto, ma anche prospettive di crescita professionale, flessibilità e, soprattutto, un migliore equilibrio psicofisico. È quanto chiedono al mondo delleitaliane, protagoniste nel 2022 di un fenomeno inedito. Secondo le elaborazioniFondazione studidelsu dati Inps, concentrate nella'Ilfemminile tra soddisfazione, criticità e voglia di cambiamento', nei primi nove mesi del 2022 sono state assunte 2 milioni 616mila, una cifra record. Ma, allo stesso tempo, oltre 642mila hanno deciso di lasciare volontariamente il proprio impiego (+21,5% rispetto al 2021), perlopiù a tempo indeterminato (54,8%). La, effettuata su un campione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AIRC_it : Marzo è il mese europeo dedicato alla prevenzione del tumore del colon-retto, il più diffuso in Italia in entrambi… - LaVeritaWeb : Entro marzo 2024 sarà operativa la legge che impone il controllo di grandi piattaforme e motori di ricerca persino… - andreastoolbox : Donne, 20 scienziate italiane che hanno rivoluzionato il mondo della ricerca #20 #Donne, #scienziate #che #italiane… - cheaterbag : RT wireditalia 'In Italia le donne che si laureano in materie scientifiche sono ancora la metà degli uomini. Un div… - wireditalia : In Italia le donne che si laureano in materie scientifiche sono ancora la metà degli uomini. Un divario da colmare… -