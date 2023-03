8 marzo, omaggio di Rai Storia a Gae Aulenti: genio dell’architettura (Di martedì 7 marzo 2023) Una grande firma dell’architettura, in grado di farsi prepotentemente strada in un mondo quasi esclusivamente maschile: Gae Aulenti. È lei la protagonista di “Italiani”, in onda mercoledì 8 marzo alle 23.15 su Rai Storia. Nata a Palazzolo dello Stella in provincia di Udine nel 1927, è milanese di adozione. È a Milano che si laurea in Architettura al Politecnico nel 1953 ed è a Milano che si stabilisce aprendo uno studio da architetto, ancora giovanissima e incurante del fatto che la professione di architetto sembra preclusa al sesso femminile. È assistente del professor Giuseppe Samonà all’Università di Venezia e poi, al Politecnico di Milano, del suo mentore Ernesto Nathan Rogers col quale partecipa all’esperienza di “Casabella”, rivista di architettura della quale Rogers è direttore. Acquisisce una cultura a 360 ... Leggi su ildenaro (Di martedì 7 marzo 2023) Una grande firma, in grado di farsi prepotentemente strada in un mondo quasi esclusivamente maschile: Gae. È lei la protagonista di “Italiani”, in onda mercoledì 8alle 23.15 su Rai. Nata a Palazzolo dello Stella in provincia di Udine nel 1927, è milanese di adozione. È a Milano che si laurea in Architettura al Politecnico nel 1953 ed è a Milano che si stabilisce aprendo uno studio da architetto, ancora giovanissima e incurante del fatto che la professione di architetto sembra preclusa al sesso femminile. È assistente del professor Giuseppe Samonà all’Università di Venezia e poi, al Politecnico di Milano, del suo mentore Ernesto Nathan Rogers col quale partecipa all’esperienza di “Casabella”, rivista di architettura della quale Rogers è direttore. Acquisisce una cultura a 360 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... montagne_paesi : Domani è l'8 marzo. omaggio alle donne - Nasce Cuore di Donna, il nuovo premio per l’imprenditoria femminile - Mont… - montagne_paesi : Domani è l'8 marzo: omaggio alle donne - Un’impresa su quattro del terziario (24,6%) è guidata da donne - Montagne… - dnacodicecreat1 : Scopri il secondo motivo per scegliere Zainella! ?????????? Elaborazione grafica omaggio. Rafforza la visibilità del tu… - flapper71 : A #Parigi per #8marzo2023 la #statua di #SimoneVeil in #realtàaumentata #ChampsÉlysées #8mars8femmes #ottomarzo… - sabry654 : RT @raidocumentari: Venerdì 10 marzo alle 21:25 su @rai3 #DarioFoLUltimoMisteroBuffo Un omaggio al drammaturgo premio Nobel e al suo teatr… -