8 marzo | Maresciallo Scorpioni | “Io carabiniere dico alle donne perseguite vostri obiettivi”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 7 marzo 2023) (Adnkronos) – “Ho capito che sarei diventataquando ho seguito a scuola un incontro tenuto da un capitano. Mi piaceva la divisa, la parte buona del Paese. Proprio come mio padre, che lavorava al 118 e per me era un eroe. Sono nata e cresciuta in un borgo umbro, un contesto dove i carabinieri rappresentano un punto fermo per la gente. Volevo essere anche io così, e a 21 anni sono entrata nell’Arma. All’inizio non è stato facile, ho scelto un mestiere fino a non troppo tempo fa appannaggio degli uomini; ma mi sento parte di un cambiamento generazionale importante, dove noistiamo rovesciando il tavolo apparecchiato di pregiudizi e stereotipi”. E’ il racconto che fa all’Adnkronos ilcapo Alessia, in servizio al comando Carabinieri di piazza Venezia. Ha 33 anni Alessia, la tenacia ...