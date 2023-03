(Di martedì 7 marzo 2023) Femminicidi, violenze psicologiche, abusi e prostituzione. Domani, in occasione dell’8, apresso l’auditorium John Coltrane (ore 17 in viale della Primavera 4) si terrà un incontroper ricordare le donne vittime di. E accendere i riflettori su un fenomeno tristemente in crescita. Il nome dell’evento “del” dà il titolo alla giornata promossa da Lorena Vinzi, consigliera di Fratelli d’Italia del V municipio. “del” a: convegno suUn’occasione preziosa per parlare e interrogarsi sul dramma delladi genere. Che spesso avviene nelgenerale, alimentato anche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : 8 marzo, “l’Urlo del silenzio”: dibattito a Roma su femminicidio e violenza psicologica - lucam_Cavagnaro : @AdrianaSpappa /o questa recentissima intervista a Severgnini l'autore del libro e film 'L'urlo' (alla cui proiezio… - g69landi : @repubblica Arriva l'urlo di un'infinitesima parte del paese. Grazie a Dio. #anarchici #comunisti @cgilnazionale… - nctini_ : mi chiamano per un colloquio di lavoro aaa che bello urlo E fanculo l’oroscopo marzo vergine che diceva che facevo schifo in lavoro - victorh83650615 : RT @IlZebraapois: Menzogne e minacce: le ong vogliono silenziare l’Urlo di Michelangelo Severgnini. 2 Marzo 2023 - Marco Di Mauro Avanti C… -

...del 1965 per anticipare'album Studio uno (che uscì nel...'ugola potentissima di Mina. La donna cantata da Mina riesce a ... no,di Mina è devastante tanto quello di Munch. Una cantante ...Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 72023: Fedez esce ... Chiara è stata'unica al mio fianco'.... LEGGI LA NEWS COMPLETA ... GUARDA LE FOTO DADI CLAUDIA ROMANI Nunzia De Girolamo si ...... il pianto per'umanità uccisa in, in esperienza di ... in esperienza di condivisione, in esempio per'umanità che viene e che ... il 26, a un mese dal naufragio". Cauteruccio è fedele alla ...