8 marzo: le iniziative per le donne (Di martedì 7 marzo 2023) In occasione della Giornata Internazionale della Donna, ecco alcuni appuntamenti ed iniziative a tutela delle donne e della loro salute. Leggi anche › L'8 marzo quest'anno è dedicato a Mahsa Amini e alla lotta per la libertà Un parco per le donne a Milano A Milano aprira? il Parco 8 marzo che sara? il luogo della creativita? delle donne. «Nove anni fa, durante una notte agitata – racconta Rossella Traversa (gia? Presidente Cultura del Consiglio di Zona 4 dal 2011 al 2016, autrice della delibera del 25.9.2014 sulla creazione del Parco 8 marzo nell'area di Porta Vittoria) – pensai che la mia citta? avrebbe dovuto allestire una grande area verde con sculture ed ...

