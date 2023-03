8 marzo, il 20% delle donne smette di lavorare dopo la nascita di un figlio. Rapporto INAPP (Di martedì 7 marzo 2023) Secondo il Rapporto Plus 2022, intitolato "Comprendere la complessità del lavoro", e basato sui risultati di un'indagine condotta dall'INAPP-Plus su un campione di 45.000 individui dai 18 ai 74 anni, presentato a Roma in occasione della Festa della Donna, il 18% delle donne tra i 18 e i 49 anni cessa di lavorare dopo la nascita di un figlio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 7 marzo 2023) Secondo ilPlus 2022, intitolato "Comprendere la complessità del lavoro", e basato sui risultati di un'indagine condotta dall'-Plus su un campione di 45.000 individui dai 18 ai 74 anni, presentato a Roma in occasione della Festa della Donna, il 18%tra i 18 e i 49 anni cessa diladi un. L'articolo .

