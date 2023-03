8 Marzo: i migliori trattamenti di bellezza dedicati alle donne (Di martedì 7 marzo 2023) In occasione dell’8 Marzo sono tante le iniziative e le proposte rivolte alle donne, ma come rendere speciale una giornata così importante per il gentil sesso? come coccolarsi o risollevare l’umore? Ebbene, se state passando un momento no, o semplicemente avete voglia di concedervi una coccola fuori dall’ordinario, perché non optare per un bel trattamento di ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 7 marzo 2023) In occasione dell’8sono tante le iniziative e le proposte rivolte, ma come rendere speciale una giornata così importante per il gentil sesso? come coccolarsi o risollevare l’umore? Ebbene, se state passando un momento no, o semplicemente avete voglia di concedervi una coccola fuori dall’ordinario, perché non optare per un bel trattamento di ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : I MIGLIORI DANNI DELLA NOSTRA VITA Il nuovo spettacolo di @marcotravaglio Giovedì 2 marzo ore 21.00 TEATRO DUSE –… - DestinyGameIT : I migliori giocatori del mondo si sfideranno per il titolo. La corsa al primato mondiale dell'incursione 'La radic… - Giornaleditalia : 8 marzo: ricerca consulenti lavoro, da donne sì a salari migliori ma non a scapito della salute - InvestingItalia : Le migliori opportunità di trading per il 07 Marzo 2023 a Wall Street - - GuidaTV_it : La cinquina imperdibile di marzo su Sky Cinema -