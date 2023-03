8 marzo, donne in equilibrio fra carovita e rinunce: cambiate le abitudini di spesa (Di martedì 7 marzo 2023) (Adnkronos) – donne e gestione del denaro: un binomio che si gioca in equilibrio tra carovita e rinunce, aumento delle entrate e risparmi dimezzati. Stando ai dati diffusi dalla banca online N26 in occasione dell’8 marzo, la Giornata internazionale dedicata alle donne, l’andamento delle abitudini di spesa e di risparmio al femminile vede le donne italiane prime in Europa nei tagli alle spese per intrattenimento e tempo libero (quasi -10% rispetto al primo semestre del 2022) mentre è intatto il desiderio di socialità e di vita all’aria aperta visto che aumentano infatti la spesa per lo shopping (+16%) e per bar e ristoranti (+12%). Sempre a livello nazionale aumenta la spesa media per auto e trasporti ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 7 marzo 2023) (Adnkronos) –e gestione del denaro: un binomio che si gioca intra, aumento delle entrate e risparmi dimezzati. Stando ai dati diffusi dalla banca online N26 in occasione dell’8, la Giornata internazionale dedicata alle, l’andamento delledie di risparmio al femminile vede leitaliane prime in Europa nei tagli alle spese per intrattenimento e tempo libero (quasi -10% rispetto al primo semestre del 2022) mentre è intatto il desiderio di socialità e di vita all’aria aperta visto che aumentano infatti laper lo shopping (+16%) e per bar e ristoranti (+12%). Sempre a livello nazionale aumenta lamedia per auto e trasporti ...

