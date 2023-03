7 marzo 1993: spettacolo tra Juventus e Napoli (VIDEO) (Di martedì 7 marzo 2023) Juventus e Napoli regalano spettacolo al Delle Alpi Il 7 marzo del 1993, Juventus e Napoli si trovarono di fronte al Delle Alpi. Un match ricco di emozioni e con cambi di risultato repentini. I bianconeri vanno sul 2-0 con Di Canio e Platt. Gli azzurri, però, riescono a pareggiare grazie a Zola e Ferrara. La squadra di Trapattoni riesce a riportarsi in avanti grazie alla rete di Ravanelli ma vengono raggiunti dal rigore di Fonseca. A 2? dal termine ci pensa Möller a regalare i tre punti alla Vecchia Signora. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio. Leggi su glieroidelcalcio (Di martedì 7 marzo 2023)regalanoal Delle Alpi Il 7delsi trovarono di fronte al Delle Alpi. Un match ricco di emozioni e con cambi di risultato repentini. I bianconeri vanno sul 2-0 con Di Canio e Platt. Gli azzurri, però, riescono a pareggiare grazie a Zola e Ferrara. La squadra di Trapattoni riesce a riportarsi in avanti grazie alla rete di Ravanelli ma vengono raggiunti dal rigore di Fonseca. A 2? dal termine ci pensa Möller a regalare i tre punti alla Vecchia Signora. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

