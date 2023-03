7 marzo 1959: nasce Luciano Spalletti (VIDEO) (Di martedì 7 marzo 2023) Buon compleanno Luciano Spalletti il 7 marzo del 1959 nasce Luciano Spalletti. L’attuale allenatore del Napoli compie 64 anni. Cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, ha vestito le maglie di Spezia ed Empoli. Nel club toscano ha iniziato anche la sua carriera da tecnico. Dopo tre stagioni è passato alla Sampdoria, poi al Venezia, Udinese, Ancona, Roma, Zenit San Pietroburgo ed Inter. Ancora auguri al mister di Certaldo. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio. Leggi su glieroidelcalcio (Di martedì 7 marzo 2023) Buon compleannoil 7del. L’attuale allenatore del Napoli compie 64 anni. Cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, ha vestito le maglie di Spezia ed Empoli. Nel club toscano ha iniziato anche la sua carriera da tecnico. Dopo tre stagioni è passato alla Sampdoria, poi al Venezia, Udinese, Ancona, Roma, Zenit San Pietroburgo ed Inter. Ancora auguri al mister di Certaldo. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... storiainter : Nascevano il 7 marzo 1904 BRUNO KAZIANKA 1938 ARISTIDE GUARNERI (in foto) 1959 LUCIANO SPALLETTI Per le schede… - Stefano__1959 : RT @MarianoGiustino: Lui è #AmirAli, un bimbo di due anni. È stato ucciso, colpito alla testa dalle milizie basij di #Khamenei. La polizia… - fulvio_fosco : RT @angelascarparo: Giorgio Bassani '... l’unica cosa necessaria ad un romanzo perché funzioni ... è la ragione per la quale fu scritto,… - michelecruscev : P.P.P b-day (5 marzo 1922) Ph. Claudia Cardinale, Marcello Mastroianni, Pier Paolo Pasolini e Pierre Brasseur (1959) - pagliaccetta3 : RT @angelascarparo: Giorgio Bassani '... l’unica cosa necessaria ad un romanzo perché funzioni ... è la ragione per la quale fu scritto,… -

Almanacco di oggi martedì 7 marzo: la battaglia di Remagen la Repubblica Luciano Spalletti ha 64 anni: 1000 panchine, Totti e 8 segreti. Dai quaderni al vino e alla quercia, la filosofia del mister Dal vino alle maglie da calcio, dai negozi di abbigliamento fino all’amore per la famiglia: Luciano Spalletti da Certaldo (come Boccaccio), la sua carriera, le sue passioni e curiosità sul tecnico tos ... AUGURI AZZURRI - Buon 64° compleanno a Luciano Spalletti Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, è nato il 7 marzo 1959 a Certaldo. Al tecnico azzurro che compie 64 anni i migliori auguri dalla redazione di “Napoli Magazine”. Visualizza questo post su In ... Dal vino alle maglie da calcio, dai negozi di abbigliamento fino all’amore per la famiglia: Luciano Spalletti da Certaldo (come Boccaccio), la sua carriera, le sue passioni e curiosità sul tecnico tos ...Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, è nato il 7 marzo 1959 a Certaldo. Al tecnico azzurro che compie 64 anni i migliori auguri dalla redazione di “Napoli Magazine”. Visualizza questo post su In ...