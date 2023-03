6 Marzo 2023 – Un bombardiere strategico nucleare statunitense B-52 sui cieli della Corea del Nord, per Pyongyang è una “provocazione” (Di martedì 7 marzo 2023) Un bombardiere strategico nucleare statunitense B-52 è volato nella penisola Coreana. E’ stato annunciato anche un quinto round di esercitazioni aeree congiunte tra Corea del Sud e Usa. Per Pyongyang si tratta dell’ennesima “provocazione“. In Bosnia-Erzegovina hanno scuscitato dure reazioni in seno alla componente serba e croata le dichiarazioni del capo della Comunità islamica Husein Kavazovic, secondo il quale bisogna essere pronti, in caso di necessità, a difendere il Paese anche con le armi. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto ha annunciato la costituzione del “Comitato per lo sviluppo e la valorizzazione della cultura della Difesa” che vedrà un dialogo strutturale tra il ... Leggi su strumentipolitici (Di martedì 7 marzo 2023) UnB-52 è volato nella penisolana. E’ stato annunciato anche un quinto round di esercitazioni aeree congiunte tradel Sud e Usa. Persi tratta dell’ennesima ““. In Bosnia-Erzegovina hanno scuscitato dure reazioni in seno alla componente serba e croata le dichiarazioni del capoComunità islamica Husein Kavazovic, secondo il quale bisogna essere pronti, in caso di necessità, a difendere il Paese anche con le armi. Il ministroDifesa, Guido Crosetto ha annunciato la costituzione del “Comitato per lo sviluppo e la valorizzazioneculturaDifesa” che vedrà un dialogo strutturale tra il ...

