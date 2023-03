(Di martedì 7 marzo 2023) Ci sarebbero “conseguenze” se lainviassealla Russia per la guerra diin Ucraina. Lo ha detto il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, in un’intervista alla Cnn. Almeno cinque persone sono rimaste uccise oggi in uno scontro a fuoco nel Nagorno-Karabakh, lungo il confine tra Armenia e Azerbaigian, lo confermano le autorità di entrambe le parti. Secondo l’Armenia l’incidente è da attribuire a sabotatori azeri, Baku ha smentito. Accordo storico all’Onu per il primo trattato internazionale a protezione dell’alto mare, quello che a oltre 200 miglia nautiche dalle coste esula dalle giurisdizioni nazionali e rappresenta i due terzi degli oceani, costituendo un ecosistema vitale per l’umanità. Il Partito della Riforma della premier estone Kaja Kallas, una dei più espliciti sostenitori dell’Ucraina in Europa, va verso una decisa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ?? Prevenzione con screening gratuiti grazie a un network di strutture sanitarie ?? Solidarietà con i proventi di un… - putino : Un canale Telegram filo russo ha pubblicato alcune foto della città di Maryinka nella regione di Donetsk che mostra… - pompeii_sites : TORNA L’INIZIATIVA “RACCONTARE I CANTIERI” Da marzo a maggio 2023, i grandi cantieri di Pompei raccontati al pubbl… - Gianga87 : 8 marzo, Meloni : 'E' vicina l'ora di una donna presidente della Repubblica' - Politica - ANSA - NicolaMontana10 : @Sydwerehere @HoaraBorselli Uno chiede a Piantedosi. Piantedosi dice 'ba'. Voi strillate come cercopitechi, e poi d… -

L'imbarcazione su cui viaggiavano era partita da Zwara, in Libia, alle 2 del pomeriggio del giorno 6. Dopo aver concluso le operazioni di salvataggio e aver informato le autorita', la Life ...Sette concorrenti sono attualmente al televoto, uno di loro verrà eliminato nella prossima puntata in onda giovedì 9. grande fratello vip, oriana marzoli in finale approfondimento Grande ...Da Brendan Gleeson a Brian Tyree Henry, da Judd Hirsch a Barry Keoghan sino a Ke Huy Quan, sono questi i 5 attori che il prossimo 12si sfideranno per portare a casa l'ambita statuetta come non protagonista

La Luna Piena del Verme oggi 7 marzo 2023, perché si chiama così e a che ora brilla in cielo Fanpage.it

Lo sciopero previsto per domani 8 marzo riguarderà le Ferrovie dello Stato, principalmente. Anche se l’entità non è stata ancora comunicata dai sindacati. L’agitazione partirà comunque alle 21 di ...Arezzo, 7 marzo 2023 – E’ in arrivo una passeggiata liberatoria in nome di Gianni Rodari tra i vicoli della città per giocare, immaginare, aprire il corpo e la mente. Sarà questo al centro della ...