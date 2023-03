365 giorni con Maria: 7 marzo. L’evento miracoloso davanti ai suoi occhi (Di martedì 7 marzo 2023) L’intervento della Madonna cambia il corso degli eventi. Maria appare per la prima volta sul monte che si trova poco distante dalla città. E’ il mese di marzo e L’evento genera una scia interminabile di bene, che prosegue con grande forza fino ad oggi. Un terribile male sta mietendo innumerevoli vittime nel territorio di Vicenza. L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 7 marzo 2023) L’intervento della Madonna cambia il corso degli eventi.appare per la prima volta sul monte che si trova poco distante dalla città. E’ il mese digenera una scia interminabile di bene, che prosegue con grande forza fino ad oggi. Un terribile male sta mietendo innumerevoli vittime nel territorio di Vicenza. L'articolo proviene da La Luce di

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Errorigiudiziar : 'Non sono mai riuscito a capire perché si convinsero che fossi stato io. Quella sera, in quella villa, non sarei ne… - Yeahilike : RT @maolindas: 365 giorni l'anno persone compassionevoli si curano di animali abbandonati facendo molto + di quello che potrebbero perché l… - chiaramentekia_ : 365 giorni fa' si chiudeva la porta rossa dietro di te ma si apriva un portone pieno d'amore e opportunità. Quel gi… - artvhazza : ma che poi hanno le nuvole 350 giorni su 365 all’anno li a londra lmao - LUCA38355232 : RT @Errorigiudiziar: 'Non sono mai riuscito a capire perché si convinsero che fossi stato io. Quella sera, in quella villa, non sarei neanc… -