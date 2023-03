“24 ore per il Signore”: Papa Francesco a Trionfale per confessare i romani (Di martedì 7 marzo 2023) Città del Vaticano – Torna, per la decima edizione, “24 ore per il Signore”, iniziativa quaresimale di preghiera e riconciliazione voluta da Papa Francesco. Anche quest’anno l’evento si celebrerà nelle diocesi di tutto il mondo alla vigilia della quarta domenica di Quaresima, da venerdì 17 a sabato 18 marzo. In preparazione alla Pasqua di Risurrezione, le chiese rimarranno aperte per un giorno intero, in modo da offrire ai fedeli e ai pellegrini l’occasione di sostare in qualsiasi momento in adorazione e l’opportunità di confessarsi. Quest’anno per caratterizzare maggiormente la presenza nelle comunità parrocchiali, Papa Francesco presiederà “24 ore per il Signore”, il 17 marzo alle ore 16.30, nella parrocchia di Santa Maria delle Grazie al Trionfale (Piazza Santa ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 7 marzo 2023) Città del Vaticano – Torna, per la decima edizione, “24 ore per il”, iniziativa quaresimale di preghiera e riconciliazione voluta da. Anche quest’anno l’evento si celebrerà nelle diocesi di tutto il mondo alla vigilia della quarta domenica di Quaresima, da venerdì 17 a sabato 18 marzo. In preparazione alla Pasqua di Risurrezione, le chiese rimarranno aperte per un giorno intero, in modo da offrire ai fedeli e ai pellegrini l’occasione di sostare in qualsiasi momento in adorazione e l’opportunità di confessarsi. Quest’anno per caratterizzare maggiormente la presenza nelle comunità parrocchiali,presiederà “24 ore per il”, il 17 marzo alle ore 16.30, nella parrocchia di Santa Maria delle Grazie al(Piazza Santa ...

