1997: Fuga da New York, i Radio Silence spiegano perché non sarà un reboot né un sequel (Di martedì 7 marzo 2023) I registi di Scream Tyler Gillett e Matt Bettinelli-Olpin spiegano perché il loro 1997: Fuga da New York non sarà né un reboot né un sequel diretto dell'originale. I Radio Silence, Tyler Gillett e Matt Bettinelli-Olpin, responsabili del rilancio del franchise Scream, forniscono nuovi dettagli sul loro prossimo progetto, che rileggerà il classico distopico di John Carpenter 1997: Fuga da New York. Parlando con Comicbook, i registi hanno affermato che il loro film non sarà né un reboot né un sequel diretto dell'originale. "Per adesso non sappiamo abbastanza del film per essere in grado di dire qualsiasi cosa"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... videocollector : Cassetta Vhs 1997 fuga da New York - GianlucaOdinson : 1997: fuga da New York, il nuovo film sarà un 'requel' - luca_squillante : RT @badtasteit: I registi del nuovo 1997: fuga da New York spiegano che il film sarà a metà strada fra un reboot e un sequel: un #requel...… - badtasteit : I registi del nuovo 1997: fuga da New York spiegano che il film sarà a metà strada fra un reboot e un sequel: un… - AlexFondi : @tequi3 @silvanosebasti @fdragoni Appunto. Finché non muore. Vedremo scene da 1997 fuga da New York con auto che dureranno secoli -