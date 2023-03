16enne in ospedale con forte mal di testa, medici trovano proiettile (Di martedì 7 marzo 2023) (Adnkronos) – Si indaga a Licata, nell’Agrigentino, dopo il ferimento di un 16enne che ieri sera si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale con una piccola ferita alla testa. Ai sanitari ha detto di essere caduto e di accusare un forte mal di testa. Le sue condizioni, però, sono rapidamente peggiorate e la Tac a cui è stato sottoposto ha rivelato la presenza di un piccolo proiettile, forse esploso da una pistola ad aria compressa. Il giovane è stato trasferito all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta per essere sottoposto a un intervento chirurgico necessario ad estrarre il proiettile. Sulla vicenda indaga la Polizia. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 7 marzo 2023) (Adnkronos) – Si indaga a Licata, nell’Agrigentino, dopo il ferimento di unche ieri sera si è presentato al pronto soccorso dell’con una piccola ferita alla. Ai sanitari ha detto di essere caduto e di accusare unmal di. Le sue condizioni, però, sono rapidamente peggiorate e la Tac a cui è stato sottoposto ha rivelato la presenza di un piccolo, forse esploso da una pistola ad aria compressa. Il giovane è stato trasferito all’Sant’Elia di Caltanissetta per essere sottoposto a un intervento chirurgico necessario ad estrarre il. Sulla vicenda indaga la Polizia. L'articolo proviene da Italia Sera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24Italy : #16enne in ospedale con forte mal di testa, medici trovano proiettile - Corriere : «Ho battuto la testa», ma invece era un proiettile nella tempia: 16enne in prognosi riservata - vivereitalia : 16enne in ospedale con forte mal di testa, medici trovano proiettile - ledicoladelsud : 16enne in ospedale con forte mal di testa, medici trovano proiettile - News24_it : 16enne in ospedale con forte mal di testa, medici trovano proiettile -