Zorro | lo showrunner di Game of Thrones scriverà la nuova serie per Disney+

Zorro: Antonio Banderas passerebbe il testimone a Tom Holland

Uno degli autori di Game of Thrones è stato ingaggiato dalla Disney per reimmaginare la figura di Zorro in una nuova serie live-action.Bryan Cogman has signed on to serve as writer, showrunner, and executive producer on the new “Zorro” series starring Wilmer Valderrama at Disney+, Variety has confirmed. The series was ...