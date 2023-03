Zona rossa, l’ex sindaco di Nembro ai pm: “Gli industriali chiamavano spesso, ma niente pressioni” (Di lunedì 6 marzo 2023) Sulla Zona rossa, dice, avrebbe accettato qualsiasi decisione. I pochi dati in suo possesso, del resto, non gli consentivano di prendere decisioni di così grande impatto. Avrebbe accettato qualsiasi decisione, “nella consapevolezza degli effetti sulla produzione aziendale della Val Seriana”. A quel punto, però, gli inquirenti chiedono all’ex sindaco di Nembro, Claudio Cancelli, ulteriori spiegazioni. “Posso fare l’esempio di una delle principali industrie del mio Comune, la Persico Spa che lavora molto con l’estero. Il blocco degli accessi avrebbe determinato di fatto l’impossibilità di rispettare i termini di consegna previsti a favore di committenti anche di altri Paesi, ma il problema avrebbe riguardato anche la Cugini, la Gandossi, che pure lavorano molto con l’estero e la Fassi. Da fine febbraio e ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 6 marzo 2023) Sulla, dice, avrebbe accettato qualsiasi decisione. I pochi dati in suo possesso, del resto, non gli consentivano di prendere decisioni di così grande impatto. Avrebbe accettato qualsiasi decisione, “nella consapevolezza degli effetti sulla produzione aziendale della Val Seriana”. A quel punto, però, gli inquirenti chiedono aldi, Claudio Cancelli, ulteriori spiegazioni. “Posso fare l’esempio di una delle principali industrie del mio Comune, la Persico Spa che lavora molto con l’estero. Il blocco degli accessi avrebbe determinato di fatto l’impossibilità di rispettare i termini di consegna previsti a favore di committenti anche di altri Paesi, ma il problema avrebbe riguardato anche la Cugini, la Gandossi, che pure lavorano molto con l’estero e la Fassi. Da fine febbraio e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BelpietroTweet : Il disastro di Giuseppe Conte &C. non fu causato dalla mancata zona rossa in Val Seriana, bensì dalla sottovalutazi… - AlfonsoFuggetta : Covid, le menzogne sulla zona rossa. Conte: “Non sapevo dei 300 militari” - La Stampa - repubblica : Inchiesta Covis, nelle chat sindaci e industriali erano contro la zona rossa: 'Se chiudono sarà durissima' - ab_cstl : RT @Marco_dreams: Fontana contro Crisanti: «Le sue sono illazioni, è un esperto di insetti». Il primo a produrre tamponi, il primo a preten… - SarnoRaffaele : RT @Marco_dreams: Fontana contro Crisanti: «Le sue sono illazioni, è un esperto di insetti». Il primo a produrre tamponi, il primo a preten… -