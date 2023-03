Zazzaroni | “Follia pensare che il Napoli le avrebbe vinte tutte”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : IL PUNTO DEL LUNEDÌ - ZAZZARONI: 'Mou tra follia e genialità' - CONDÒ: 'Partita da vecchi guerrieri' -

Grazie ad Ivanmio amico da sempre, è amico della nostra Fondazione e grazie alla Mondadori che ha creduto in questa miadopo 12 anni il libro ritornerà in tutte le librerie Italiane.... chi l'ha lodata per le sue capacità tecniche e chi ha amato allai suoi look. Comunque la ... In più non penso di essere particolarmente simpatica a: non ne capisco il motivo, anche ...Grazie ad Ivanmio amico da sempre, è amico della nostra Fondazione e grazie alla Mondadori che ha creduto in questa miadopo 12 anni il libro ritornerà in tutte le librerie Italiane.

Zazzaroni: 'Napoli, l'allarme scatta solo se perde anche con l'Atalanta' AreaNapoli.it

Mourinho batte Allegri 1-0, Roma, Juventus, Dybala, Abraham, Belotti, Mancini, Vhlavoic, legni, playbook, falso nueve ...