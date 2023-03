Zanetti | «Porto-Inter? Prima Spezia! Derby ai quarti | se il destino…»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 6 marzo 2023), alla festa della sua fondazione, ha parlato dei prossimi impegni contro Spezia e. L’, a detta sua, sarà pronta anche in caso diaidi Champions League OBIETTIVI MASSIMI ? Le parole di Javiersul momento dell’e sulla Champions League: «Felice per la fondazione, sono tanti anni insieme e sono contento. Per quanto riguarda l’, abbiamo reagito bene dopo la sconfitta contro il Bologna. Ora ci prepariamo per lo Spezia e poi per il. Bisogna migliorare in trasferta, bisogna trovare la continuità che ci manca. Forse potevamo non perdere tante gare, ma serve sempre lavorare perché è l’unico modo per fare bene.? Ci vorrà un’molto concentrata e ...