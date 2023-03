Zanetti: «Inter è famiglia, amore! El Tractor? Vi dico. In cantiere, papà…» (Di lunedì 6 marzo 2023) Javier Zanetti, leggenda nerazzurra in campo e oggi vicepresidente dell’Inter, si è raccontato a 360° sul podcast sudamericano Que Mola. Pupi ha ripercorso la sua storia da calciatore, il suo arrivo a Milano non dimenticando valori e famiglia INIZI ? Zanetti ricorda le origini: «Se penso a quella che è stata la mia infanzia, ho ricordi bellissimi. Fin da bambino correvo dietro ad un pallone e sognavo di diventare giocatore professionista. Mi porto dal mio paese e dal mio quartiere tutte le cose belle successe. Valori importanti che mi tengo stretto e mi porto ovunque. Independiente? Tifoso sempre, ci arrivai attraverso un torneo che giocavamo nel mio quartiere dove i dirigenti mi videro e mi portarono lì. Ho fatto le giovanili, l’esordio avviene nel Talleres, poi vado al Banfield in Serie A e dopo questi due anni ... Leggi su inter-news (Di lunedì 6 marzo 2023) Javier, leggenda nerazzurra in campo e oggi vicepresidente dell’, si è raccontato a 360° sul podcast sudamericano Que Mola. Pupi ha ripercorso la sua storia da calciatore, il suo arrivo a Milano non dimenticando valori eINIZI ?ricorda le origini: «Se penso a quella che è stata la mia infanzia, ho ricordi bellissimi. Fin da bambino correvo dietro ad un pallone e sognavo di diventare giocatore professionista. Mi porto dal mio paese e dal mio quartiere tutte le cose belle successe. Valori importanti che mi tengo stretto e mi porto ovunque. Independiente? Tifoso sempre, ci arrivai attraverso un torneo che giocavamo nel mio quartiere dove i dirigenti mi videro e mi portarono lì. Ho fatto le giovanili, l’esordio avviene nel Talleres, poi vado al Banfield in Serie A e dopo questi due anni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Zanetti: «Inter è famiglia, amore! El Tractor? Vi dico. In cantiere, papà...» - - FcInterNewsit : Zanetti: 'L'Inter è casa mia. Per me vuol dire famiglia e amore' - fcin1908it : Zanetti: “Inter vuol dire amore, è casa mia. Da giovane ho fatto anche il muratore” - marta32140932 : RT @__SSam__7: Miglior capitano dell’Inter post Zanetti. Gasa. IL TORO DA BAHIA BLANCA. ?????? - onlytruth4bro : RT @__SSam__7: Miglior capitano dell’Inter post Zanetti. Gasa. IL TORO DA BAHIA BLANCA. ?????? -