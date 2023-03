Youth League: due vittorie e una sconfitta per la Pallamano Benevento (Di lunedì 6 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Si chiude con due vittorie e una sconfitta il concentramento di Youth League Under 20 di Conversano per la Pallamano Benevento. I giallorossini si giocheranno le loro chance di qualificazione alle finali nazionali nell’ultimo appuntamento in programma a Pontinia ad inizio aprile, in cui bisognerà ottenere tre successi contro Monteprandone, Secchia Rubiera e Camerano per provare a staccare il pass per le Final Eight di Chieti. In Puglia la delegazione guidata dai tecnici Andrea Sangiuolo e Mattia Marro ha superato il Pontinia 47-21 e Chiaravalle 46-27 ma è andata ko 33-21 contro il Carpi nell’ultimo appuntamento. La classifica vede i sanniti al sesto posto con 8 punti, due in meno rispetto ad Aretusa e Monteprandone (che ha giocato una partita in più), ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Si chiude con duee unail concentramento diUnder 20 di Conversano per la. I giallorossini si giocheranno le loro chance di qualificazione alle finali nazionali nell’ultimo appuntamento in programma a Pontinia ad inizio aprile, in cui bisognerà ottenere tre successi contro Monteprandone, Secchia Rubiera e Camerano per provare a staccare il pass per le Final Eight di Chieti. In Puglia la delegazione guidata dai tecnici Andrea Sangiuolo e Mattia Marro ha superato il Pontinia 47-21 e Chiaravalle 46-27 ma è andata ko 33-21 contro il Carpi nell’ultimo appuntamento. La classifica vede i sanniti al sesto posto con 8 punti, due in meno rispetto ad Aretusa e Monteprandone (che ha giocato una partita in più), ...

