X-Men - Le origini | Wolverine | per Ryan Reynolds è pura spazzatura

Ryan Reynolds boccia il film del 2009 X-Men - Le origini: Wolverine nonostante la presenza dell'amico e collega Hugh Jackman... e di lui stesso nei panni di Deadpool. Ryan Reynolds riaccende il fuoco della faida scherzosa con l'amico e collega Hugh Jackman definendo "pura spazzatura" il primo film che li ha visti recitare insieme, X-Men - Le origini: Wolverine. Interrogato sulla sua collaborazione con Hugh Jackman durante un'ospitata al festival della commedia Just For Laughs, presso la O2 Arena di Londra, Ryan Reynolds ha elogiato il suo co-protagonista lodandone la gentilezza e generosità con i suoi colleghi, ma poi non ha potuto resistere all'opportunità per mantenere viva la loro ...

