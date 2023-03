WWE: La puntata di Raw di questa notte sarà fondamentale per la Road To WrestleMania (Di lunedì 6 marzo 2023) WrestleMania si avvicina e la puntata di Raw di questa notte pare essere destinata a diventare uno snodo cruciale in vista dello Show Of Shows che si terrà nel weekend tra l’1 e il 2 aprile. L’episodio stanotte, che si terrà a Boston, vedrà la partecipazione straordinaria di John Cena: il wrestler, oltre che essere originario della zona, è uno degli indiziati speciali ad avere un match contro Austin Theory in quel di WM. Stando a quanto dichiarato da un membro del backstage, ci saranno anche molte altre sorprese. I rumors Stando a quanto riportato da Sean Sapp di Fightful, la WWE sta preparando un vero e proprio show con i fiocchi per stanotte. A quanto pare, una persona molto influente nel dietro le quinte avrebbe parlato anche di altri grandi nomi oltre a Logan Paul e ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 6 marzo 2023)si avvicina e ladi Raw dipare essere destinata a diventare uno snodo cruciale in vista dello Show Of Shows che si terrà nel weekend tra l’1 e il 2 aprile. L’episodio sta, che si terrà a Boston, vedrà la partecipazione straordinaria di John Cena: il wrestler, oltre che essere originario della zona, è uno degli indiziati speciali ad avere un match contro Austin Theory in quel di WM. Stando a quanto dichiarato da un membro del backstage, ci saranno anche molte altre sorprese. I rumors Stando a quanto riportato da Sean Sapp di Fightful, la WWE sta preparando un vero e proprio show con i fiocchi per sta. A quanto pare, una persona molto influente nel dietro le quinte avrebbe parlato anche di altri grandi nomi oltre a Logan Paul e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : WWE: La puntata di Raw di questa notte sarà fondamentale per la Road To WrestleMania - WWEItalia : Sentiamo già la sua musica d'ingresso! ???? @JohnCena sarà a #WWERaw stanotte! ?? Cosa avrà da dire? Scopri le preview… - SpazioWrestling : WWE: Rivelati i produttori dell'ultima puntata di SmackDown (3 marzo) #SmackDown #WWE - SpazioWrestling : WWE: Grossi SPOILER sulla prossima puntata di Raw (6 Marzo) #WWE #RAW - SpazioWrestling : Liv Morgan non ha preso parte all'ultima puntata di Smackdown, ecco qualche dettaglio #WWE #LivMorgan #Smackdown -