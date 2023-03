(Di lunedì 6 marzo 2023) Ribaltone inaspettato a. La nuova campionessa del torneo messicano è: la croata ha superato in tre set tirati la francese, principale favorita e numero 5 al mondo, con il punteggio di 6-4 3-6 7-5 in due ore e mezza di gioco, tornando ad alzare al cielo un trofeo dopo due anni: l’ultima volta, infatti, fu a Courmayer nel 2021. Se si deve scegliere una parola per poter descrivere la partita di, la più adatta è cinica. Lo si vede già nel primo set, quando sfrutta l’unica palla break a sua disposizione nel terzo gioco e rimane sempre a condurre, fino ad avere un enorme brivido dietro la schiena al momento di chiudere la frazione, trovandosi sotto 0-40: cinque punti in fila e set incamerato. E sull’onda lunga del vantaggio, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : WTA Monterrey 2023, Donna Vekic batte una sprecona Caroline Garcia e si prende il titolo - - notizienet : Wta Monterrey: ko la francese Garcia, vince la croata Vekic - La n.5 al mondo battuta in finale per 6-4 3-6 7-5 - glooit : Wta Monterrey: ko la francese Garcia, vince la croata Vekic leggi su Gloo - FaltaTactica2 : #AbiertoGNPSeguros ???? | La tenista Croata, Donna Vekic ????, levantando el trofeo de campeona del #AbiertoDeMonterrey… - toni_op : Donna Vekic, Campeona del WTA 250 Monterrey al vencer a Caroline Garcia. -

