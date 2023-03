Wta Austin | l’ucraina Kostyuk vince il primo titolo ma niente di stretta di mano con la russa Gracheva

Leggi su sportface

(Di lunedì 6 marzo 2023) Martaha vinto adildella sua carriera da professionista, sconfiggendo in finale laVarvarain due set per 6-3 7-5. Al termine della partitaha poi evitato di stringere laalla sua avversaria, come avviene tradizionalmente sul campo da tennis. In passato la giovane ucraina aveva spiegato che non avrebbe stretto laa rivali russe o bielorusse che non abbiano condannato apertamente l’invasione dele a settembre si era sottratta al saluto della rivale bieloVictoria Azarenka agli US Open. “Limitarsi a dire che non vogliono la guerra fa sembrare che noi ucraini la guerra la vogliamo”, aveva osservato la 20enne di Kiev. La ...