Wta 1000 Indian Wells 2023 | programma | date | orari e copertura tv

(Di lunedì 6 marzo 2023) Il, le, glie latv del torneo Wta di, inda mercoledì 8 a domenica 19 marzo. L’evento partirà lunedì 6 e martedì 7 marzo con le qualificazioni. Poi mercoledì scatteranno gli incontri di primo turno, mentre le 32 teste di serie inizieranno a scendere in campo tra venerdì e sabato. Tutte le big dovrebbero essere presenti al via del secondodella stagione dopo quello di Dubai vinto da Barbora Krejcikova. Cinque sono le azzurre ammesse direttamente nel tabellone principale: Martina Trevisan, Camila Giorgi, Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti. Latelevisiva dell’evento sarà affidata a SuperTennnis (canale 64 del digitale ...

La tennista italiana dopo l'eliminazione aldi Monterrey è volata in California per preparare il torneo. 'I stole my brother's jacket' ('Ho rubato la giacca a mio fratello'), ha scritto ...Il tabellone delle qualificazioni al torneodi Indian Wells 2023. Due le azzurre ai nastri di partenza: Lucrezia Stefanini pesca male perché dovrà sfidare l'ardua Juvan, mentre Sara Errani, rientrata in top - 100, se la vedrà all'...AGI - Il numero uno del ranking mondiale del tennis, Novak Djokovic , si è ritirato dall'ATP/Indian Wells Masters in programma la prossima settimana. Lo hanno confermato gli organizzatori. ......

Due le variazioni positive tra le prime dieci tenniste italiane nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla WTA alla vigilia ...Camila Giorgi è pronta per Indian Wells. La tennista italiana dopo l'eliminazione al Wta di Monterrey è volata in California per preparare il torneo Wta 1000. "I stole my brother’s jacket" (“Ho rubato ...