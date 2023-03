World Baseball Classic, ‘l’isola a forma di diamante’ da visitare per capirne le bellezze (Di lunedì 6 marzo 2023) Il Baseball è un’isola a forma di diamante che dal 7 al 21 marzo brillerà per il World Baseball Classic 2023. I riflessi di questo appuntamento irradiano anche noi, l’Italia, che come nelle precedenti quattro edizioni ci sarà! Un evento che equivale a un Mondiale visto che la Ibaf (International Baseball Federation) non organizza più quello ufficiale dal 2011. Giappone, Taiwan e isole saranno teatro della prima fase, mentre il gran finale si terrà nella patria di questo sport, gli Stati Uniti. Gli americani, detentori del trofeo, possono definirsi i “maestri”, i giapponesi non sono da meno avendo vinto le prime due edizioni. Nel mezzo, la vittoria della Repubblica Dominicana nel 2013, ancora un’isola. Isole felici cui vanno aggiunte, per tradizione e blasone, anche Cuba e Porto Rico. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) Ilè un’isola adi diamante che dal 7 al 21 marzo brillerà per il2023. I riflessi di questo appuntamento irradiano anche noi, l’Italia, che come nelle precedenti quattro edizioni ci sarà! Un evento che equivale a un Mondiale visto che la Ibaf (InternationalFederation) non organizza più quello ufficiale dal 2011. Giappone, Taiwan e isole saranno teatro della prima fase, mentre il gran finale si terrà nella patria di questo sport, gli Stati Uniti. Gli americani, detentori del trofeo, possono definirsi i “maestri”, i giapponesi non sono da meno avendo vinto le prime due edizioni. Nel mezzo, la vittoria della Repubblica Dominicana nel 2013, ancora un’isola. Isole felici cui vanno aggiunte, per tradizione e blasone, anche Cuba e Porto Rico. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Il #baseball è un’isola di non facile approdo in Italia. Nonostante siamo uno dei Paesi più titolati a livello continenta… - ilfattoblog : 'Il #baseball è un’isola di non facile approdo in Italia. Nonostante siamo uno dei Paesi più titolati a livello con… - Agenparl : Italia Baseball vittoriosa nell'ultimo test prima del World Baseball Classic - - Massimo60386626 : RT @FIBSpress: L'uniforme azzurra di Italia Baseball torna ad unire Sam Gaviglio e Joe Biagini: - FIBSpress : L'uniforme azzurra di Italia Baseball torna ad unire Sam Gaviglio e Joe Biagini: -