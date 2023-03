World Baseball Classic 2023, Italia-Panama: programma, orario, tv, streaming (Di lunedì 6 marzo 2023) Una sfida dalle mille variabili. Sabato 11 marzo alle ore 5:00 Italiane andrà in scena Italia-Panama, terzo match relativo alla Pool A valido per il World Baseball Classic 2023. In quel di Taichung gli azzurri, dopo aver affrontato Cuba e i padroni di casa del Taipei, si confronteranno con la compagine sudamericana, per molti considerata una delle vere mine vaganti del raggruppamento. Una squadra molto particolare quella dei nostri avversari, composta dall’unica vera grande stella Jaime Barrìa e da una restante rosa di non particolare esperienza ma sicuramente di grande talento. In tal senso gli osservati speciali saranno Ivan Herrera, Javi Guerra e Justin Lawrence oltre che i più esperti Christian Bethancourt e Paolo Espino. Le partite dell’Italia ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 marzo 2023) Una sfida dalle mille variabili. Sabato 11 marzo alle ore 5:00ne andrà in scena, terzo match relativo alla Pool A valido per il. In quel di Taichung gli azzurri, dopo aver affrontato Cuba e i padroni di casa del Taipei, si confronteranno con la compagine sudamericana, per molti considerata una delle vere mine vaganti del raggruppamento. Una squadra molto particolare quella dei nostri avversari, composta dall’unica vera grande stella Jaime Barrìa e da una restante rosa di non particolare esperienza ma sicuramente di grande talento. In tal senso gli osservati speciali saranno Ivan Herrera, Javi Guerra e Justin Lawrence oltre che i più esperti Christian Bethancourt e Paolo Espino. Le partite dell’...

