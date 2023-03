World Baseball Classic 2023, Italia-Cuba: programma, orario, tv, streaming (Di lunedì 6 marzo 2023) Esordio azzurro giovedì al World Baseball Classic 2023. Il 9 marzo alle ore 12:00 Italiane (le 18:00 locali), a Taichung, l’Italia di Mike Piazza dovrà subito vedersela con Cuba nella prima partita dell’evento che torna dopo sei anni. Per quanto strano possa apparire, tra le due selezioni questo sarà il primo confronto all’interno del contesto WBC. In termini generali, gli azzurri mai hanno avuto particolare fortuna contro i Cubani, ma questo è l’evento in cui più di ogni altro possono essere rimescolate carte di vario genere. La squadra Italiana avrà a che fare con un mix di pro in USA, Giappone e Messico, con qualche giocatore che fa base anche nella propria patria. Le partite dell’Italia saranno visibili in ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 marzo 2023) Esordio azzurro giovedì al. Il 9 marzo alle ore 12:00ne (le 18:00 locali), a Taichung, l’di Mike Piazza dovrà subito vedersela connella prima partita dell’evento che torna dopo sei anni. Per quanto strano possa apparire, tra le due selezioni questo sarà il primo confronto all’interno del contesto WBC. In termini generali, gli azzurri mai hanno avuto particolare fortuna contro ini, ma questo è l’evento in cui più di ogni altro possono essere rimescolate carte di vario genere. La squadrana avrà a che fare con un mix di pro in USA, Giappone e Messico, con qualche giocatore che fa base anche nella propria patria. Le partite dell’saranno visibili in ...

