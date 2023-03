... formazioni ufficiali e dove vedere la partita in tv Danilo, ufficiale il: alla Juve fino ... 2 - 1 15:30 Colonia -0 - 2 15:30 Hoffenheim - Borussia D. 0 - 1 15:30 Hertha Berlino - ......da parte della dirigenza con l'entourage del calciatore per sondarne l'eventuale volontà di,... 2 - 1 15:30 Colonia -0 - 2 15:30 Hoffenheim - Borussia D. 0 - 1 15:30 Hertha Berlino - ...... spunta la carta segreta di Mandragora: nuovi guai per il club Danilo, ufficiale il: alla ... 2 - 1 15:30 Colonia -0 - 2 15:30 Hoffenheim - Borussia D. 0 - 1 15:30 Hertha Berlino - ...

Wolfsburg, rinnovo per il leader della difesa: è assistito dalla Pimenta Calciomercato.com

Nella ventitreesima giornata di Bundesliga termina 2-2 la sfida tra Wolfsburg ed Eintracht Francorforte. Marmoush (10’) e Gerhardt (43’) a segno per i Lupi, intervallati dalle reti ospiti di Muani (22 ...