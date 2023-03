Whoopi Goldberg: "Vorrei vedere un film con Chris Rock e Will Smith!" (Di lunedì 6 marzo 2023) Nonostante si parli ancora dello schiaffo dato da Will Smith a Chris Rock sul palco degli Oscar 2022, Whoopi Goldberg ha rivelato che vorrebbe vederli recitare insieme. Chris Rock ha parlato nel suo nuovo speciale Netflix dello schiaffo ricevuto da Will Smith sul palco degli Oscar 2022 e Whoopi Goldberg ha rivelato che vorrebbe ancora vedere i due attori recitare insieme. Durante il talk show The View si è infatti parlato delle parole del comico, affrontando quanto accaduto e le motivazioni che hanno portato alla reazione violenza del vincitore del premio Oscar. Whoopi Goldberg ha parlato di Chris Rock spiegando che non ha visto lo ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 6 marzo 2023) Nonostante si parli ancora dello schiaffo dato daSmith asul palco degli Oscar 2022,ha rivelato che vorrebbe vederli recitare insieme.ha parlato nel suo nuovo speciale Netflix dello schiaffo ricevuto daSmith sul palco degli Oscar 2022 eha rivelato che vorrebbe ancorai due attori recitare insieme. Durante il talk show The View si è infatti parlato delle parole del comico, affrontando quanto accaduto e le motivazioni che hanno portato alla reazione violenza del vincitore del premio Oscar.ha parlato dispiegando che non ha visto lo ...

