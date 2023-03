(Di lunedì 6 marzo 2023) Ieri notte a AEW Revolution,ha riconquistato il TNT Title sconfiggendo Samoa Joe per sottomissione. Al termine di un match molto combattuto, Mr. Mayhem è riuscito a intrappolare Joe in una sleeper hold facendogli perdere i sensi. Durante la conferenza stampa post ppv, il neo campione ha espresso la volontà diunasu base settimane dicendosi pronto alacontro chiunque. Il suo primo avversario si è già palesato. TNTDurante la conferenza stampa post Revolution, il neo TNT Championha dichiarato di volerunasu basele. Ecco le sue parole: “Si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : Wardlow: “Voglio ripristinare la TNT Open Challenge e difendere la cintura ogni settimana” -