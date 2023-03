Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HSkelsen : Prigozhin ha rilasciato un nuovo video in cui afferma che se la Wagner dovesse ritirarsi da Bakhmut l'intero fronte… - qnazionale : Wagner, nuovo attacco a Mosca: 'Niente munizioni: siete dei traditori' - estero24hnews : Il capo del gruppo paramilitare russo Wagner, Yevgeny Prigozhin, si lamenta di nuovo della mancanza di munizioni al… - RosuciorB : RT @elisamariastel1: Wagner fighter dimostra le possibilità del suo nuovo braccio cibernetico. Ciò che è interessante: sono prodotti di u… - grecale66 : RT @elisamariastel1: Wagner fighter dimostra le possibilità del suo nuovo braccio cibernetico. Ciò che è interessante: sono prodotti di u… -

Il capo dei mercenari Prigozhin: 'Ordini dovevano essere consegnati il 23 febbraio. La maggior parte non è stata ...Stando al giornale iberico, con i fondi stanziati Bruxelles punta a 'rimborsare donazioni' di armamento da Stati membri dell'Ue e acquistarearmamento da fornire urgentemente all' Ucraina per ...sembra spesso operare in modo autonomo rispetto all'esercito regolare, o addirittura in ... un centro di emergenza e "unmicrodistretto di 12 edifici residenziali di cinque piani". Sabato, ...

Wagner, nuovo attacco a Mosca: "Niente munizioni: siete dei ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Nervi tesi tra il governo di Mosca e il gruppo di mercenari russi Wagner, impegnato nell'assedio di Bakhmut in Ucraina. Il fondatore del gruppo, Evgeny Prigozhin, ha lamentato il ...Il capo del gruppo paramilitare russo Wagner, Yevgeny Prigozhin, si lamenta di nuovo della mancanza di munizioni al fronte - dove i suoi mercenari sono impegnati soprattutto a Bakhmut - e torna a parl ...