Vuoi vivere meglio? Diserta i Social! (Di lunedì 6 marzo 2023) Disertare i Social: non c'è altra via per garantirsi un'esistenza sana. Lo penso da anni anche se la totale certezza della bontà del mio ragionamento, l'ho avuta solo dopo aver letto l'ultimo pezzo di Elisabetta Mazzeo dedicato al cosiddetto "esercito dei selfie". Questo immaginario gruppo di pericolosi intellettuali che passa la vita a cercare l'attenzione del vip di turno. E che ultimamente ha colpito anche durante la veglia funebre di Maurizio Costanzo: un paio di illuminati, infatti, fregandosene del momento e della situazione, ha chiesto una foto alla moglie Maria De Filippi. Come se alle loro spalle ci fosse un panorama qualsiasi e non il feretro del marito. Follie di un mondo, il nostro, che sembra ormai aver perso ogni tipo di contatto con la realtà. Nel quale quello che si posta conta molto di più di quello che si vive. Nel quale la propria importanza va di ...

