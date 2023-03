Votazioni di due componenti Consiglio presidenza giustizia amministrativa, Corte dei conti e giustizia tributaria (Di lunedì 6 marzo 2023) ROMA – Mercoledì 8 marzo, alle ore 16, nell’Aula di Montecitorio, le Votazioni, mediante procedimento elettronico, per l’elezione di due componenti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, di due componenti il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, di due componenti il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 6 marzo 2023) ROMA – Mercoledì 8 marzo, alle ore 16, nell’Aula di Montecitorio, le, mediante procedimento elettronico, per l’elezione di dueildidella, di dueildidelladei, di dueildidella. L'articolo L'Opinionista.

