Volley, il team di Santa Monica vince il torneo Under 19 di Fipav Roma (Di lunedì 6 marzo 2023) Ostia – Tra Palombara e Castelnuovo di Porto 8 squadre si sono affrontate nelle prime 4 finali della stagione Fipav Roma. Volleyrò Casal de’ Pazzi (U14F), Marino Pallavolo (U15M), Dream team Roma (U18F) e Volleyball Santa Monica (U19M) hanno conquistato i titoli territoriali messi in palio domenica 5 marzo, superando rispettivamente Volley Friends (3-0), Sck KK Eur Volley (3-0), Green Volley (3-1) e Volley Ladispoli (3-1). Gli eventi sono stati organizzati dal Comitato Tecnico Roma, guidato dal presidente Claudio Martinelli, in collaborazione con le due società ospitanti, Lupi di Marte (Castelnuovo) e Palombara Pallavolo (Palombara Sabina). Presenti sui campi i ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 6 marzo 2023) Ostia – Tra Palombara e Castelnuovo di Porto 8 squadre si sono affrontate nelle prime 4 finali della stagionerò Casal de’ Pazzi (U14F), Marino Pallavolo (U15M), Dream(U18F) eball(U19M) hanno conquistato i titoli territoriali messi in palio domenica 5 marzo, superando rispettivamenteFriends (3-0), Sck KK Eur(3-0), Green(3-1) eLadispoli (3-1). Gli eventi sono stati organizzati dal Comitato Tecnico, guidato dal presidente Claudio Martinelli, in collaborazione con le due società ospitanti, Lupi di Marte (Castelnuovo) e Palombara Pallavolo (Palombara Sabina). Presenti sui campi i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Volley, il team di Santa Monica vince il torneo Under 19 di Fipav Roma - angelo_perfetti : Volley, il team di Santa Monica vince il torneo Under 19 di Fipav Roma - ntonline_it : ???? Le nostre #PinkPanthers del @Talma_Volley hanno chiuso la ?????????????? ???????????? 2022/23 con un bellissimo ??-??! Il Team… - SIENANEWS : Niente da fare per Siena, che cade in casa contro il team veneto per tre set a zero - icittadini : Sport: VITTORIA GIGANTE CONTRO IL LILLIPUT DEL DREAM TEAM DELL’ALESSANDRIA VOLLEY -