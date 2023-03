Volley, i migliori italiani della 21° giornata di Superlega. Michieletto e Bottolo: schiacciatori azzurri al potere (Di lunedì 6 marzo 2023) I migliori italiani della 21° giornata DI Superlega DI Volley SIMONE GIANNELLI: La rabbia per la sconfitta in Coppa Italia è tanta e si vede fin da subito che non vuole lasciare nulla al caso. Prende per mano la squadra, incita ogni compagno ad ogni punto, da capitano vero e gioca una ottima partita con continuità e idee. ALESSANDRO Michieletto: Commette l’errore che regala a Padova il primo set e la reazione è micidiale perché disputa tre parziali da protagonista assoluto trascinando i suoi ad un successo molto importante: 22 punti, 54% in attacco, 58% in ricezione, due muri e un ace. Non si ferma mai! MATTIA Bottolo: E’ vero, dall’altra parte c’è una Milano decimata ma lui entra in corsa e sbaglia poco o nulla, chiudendo con 13 punti, il 62% in ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 marzo 2023) I21°DIDISIMONE GIANNELLI: La rabbia per la sconfitta in Coppa Italia è tanta e si vede fin da subito che non vuole lasciare nulla al caso. Prende per mano la squadra, incita ogni compagno ad ogni punto, da capitano vero e gioca una ottima partita con continuità e idee. ALESSANDRO: Commette l’errore che regala a Padova il primo set e la reazione è micidiale perché disputa tre parziali da protagonista assoluto trascinando i suoi ad un successo molto importante: 22 punti, 54% in attacco, 58% in ricezione, due muri e un ace. Non si ferma mai! MATTIA: E’ vero, dall’altra parte c’è una Milano decimata ma lui entra in corsa e sbaglia poco o nulla, chiudendo con 13 punti, il 62% in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : #Volley, i migliori italiani della 21° giornata di Superlega. #Michieletto e #Bottolo: schiacciatori azzurri al pot… - SN4IFUN : ?? È una delle migliori pallavoliste italiane della nuova generazione, forse la più conosciuta. E di sicuro è quell… - DurjaszB : RT @UYBAvolley: ?? Ecco il meglio di Alice Degradi in #chieriUYBA! ?? 13 punti con 2 ace e 1 muro per lei, sicuramente tra le migliori in ca… - UYBAvolley : ?? Ecco il meglio di Alice Degradi in #chieriUYBA! ?? 13 punti con 2 ace e 1 muro per lei, sicuramente tra le miglio… - UYBAvolley : ?? Le farfalle ci provano, vanno in vantaggio ma non basta ?? Decisivi per le piemontesi gli ingressi di Villani e Bu… -