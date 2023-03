Volley femminile, serie A1. Novara vince in rimonta a Firenze (2-3) e aggancia il quarto posto (Di lunedì 6 marzo 2023) Secondo successo consecutivo al tie break che vince 3-2 sul campo de Il Bisonte Firenze e aggancia Chieri al quarto posto. Partita combattutissima è giocata quasi sempre punto a punto con le piemontesi più efficaci nei momenti decisivi degli ultimi due set. Firenze scende in campo con il piglio giusto e nella parte centrale distanzia le piemontesi fini al 21-15. La Igor Gorgonzola non ci sta e reagisce riportandosi sotto fino al 23-21. Ci pensa Nwakalor a regalare il 25-22 Alle padrone di casa. Nel secondo set Firenze parte forte ma Novara stavolta reagisce e resta in scia fino al 14 pari, poi riesce a mettere il naso avanti (17-15) e nel finale dilaga chiudendo 25-20 per l’1-1. Terzo set ancora punto a punto con le due squadre che non riescono a ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 marzo 2023) Secondo successo consecutivo al tie break che3-2 sul campo de Il BisonteChieri al. Partita combattutissima è giocata quasi sempre punto a punto con le piemontesi più efficaci nei momenti decisivi degli ultimi due set.scende in campo con il piglio giusto e nella parte centrale distanzia le piemontesi fini al 21-15. La Igor Gorgonzola non ci sta e reagisce riportandosi sotto fino al 23-21. Ci pensa Nwakalor a regalare il 25-22 Alle padrone di casa. Nel secondo setparte forte mastavolta reagisce e resta in scia fino al 14 pari, poi riesce a mettere il naso avanti (17-15) e nel finale dilaga chiudendo 25-20 per l’1-1. Terzo set ancora punto a punto con le due squadre che non riescono a ...

