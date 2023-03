Volley femminile, Serie A1 2022/2023: Novara passa in rimonta, Firenze si arrende al tie-break (Di lunedì 6 marzo 2023) Termina 2-3 (25-22, 20-25, 25-22, 23-25 12-15) il match tra Il Bisonte Firenze e Igor Gorgonzola Novara, incontro valevole per l’ottava giornata di ritorno di Serie A1 2022/23. Un’ottima vittoria in rimonta e il tie-break per la squadra piemontese, che permette alle ospiti di agganciare il quarto posto in classifica con 42 punti. Beffa per le toscane che muovono comunque la classifica e restano none. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La partita vede un ottimo inizio di Firenze, che mette fin da subito grande ritmo ed intensità in attacco e nel recupero palla. Grazie ad una grande Nwakalor in avanti e a diversi muri di squadra le toscane arginano Novara, che fatica infatti a sfondare il muro difensivo delle padrone di casa. Karakurt e Chirchella provano più ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 marzo 2023) Termina 2-3 (25-22, 20-25, 25-22, 23-25 12-15) il match tra Il Bisontee Igor Gorgonzola, incontro valevole per l’ottava giornata di ritorno diA1/23. Un’ottima vittoria ine il tie-per la squadra piemontese, che permette alle ospiti di agganciare il quarto posto in classifica con 42 punti. Beffa per le toscane che muovono comunque la classifica e restano none. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La partita vede un ottimo inizio di, che mette fin da subito grande ritmo ed intensità in attacco e nel recupero palla. Grazie ad una grande Nwakalor in avanti e a diversi muri di squadra le toscane arginano, che fatica infatti a sfondare il muro difensivo delle padrone di casa. Karakurt e Chirchella provano più ...

