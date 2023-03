Volley, Champions League 2023. Civitanova cerca il pass per la semifinale contro l’Halkbank di Abdel Aziz (Di lunedì 6 marzo 2023) Un paio di vecchie conoscenze del campionato italiano, tanta Turchia e tanta voglia di sovvertire un pronostico che la vede sfavorita. l’Halkbank di Ankara si aggrappa soprattutto al suo opposto che in Italia sembrava aver messo radici definitive, l’olandese Nimir Abdel Aziz per rompere le uova nel paniere alla Lube Civitanova che va a caccia della qualificazione alla semifinale della Champions League a impreziosire una stagione che finora non ha regalato grandi soddisfazioni alla squadra di Gianlorenzo Blengini. Civitanova ha un po’ sistemato le cose in campionato, dopo un passaggio a vuoto che era costato ai marchigiani quattro sconfitte consecutive e l’eliminazione dalla final four di Coppa. Un posto nella top 4 della regular season ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 marzo 2023) Un paio di vecchie conoscenze del campionato italiano, tanta Turchia e tanta voglia di sovvertire un pronostico che la vede sfavorita.di Ankara si aggrappa soprattutto al suo opposto che in Italia sembrava aver messo radici definitive, l’olandese Nimirper rompere le uova nel paniere alla Lubeche va a caccia della qualificazione alladellaa impreziosire una stagione che finora non ha regalato grandi soddisfazioni alla squadra di Gianlorenzo Blengini.ha un po’ sistemato le cose in campionato, dopo unaggio a vuoto che era costato ai marchigiani quattro sconfitte consecutive e l’eliminazione dalla final four di Coppa. Un posto nella top 4 della regular season ...

