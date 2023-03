Volley, Champions League 2022/23: l’ennesima sfida tra ZAKSA Kedzierzyn Kozle ed Itas Trentino vale l’accesso in semifinale (Di lunedì 6 marzo 2023) Riparte la corsa della Itas Trentino in Champions League, che domani affronterà un’avversaria che ormai può dire di conoscere piuttosto bene: nei quarti di finale la squadra guidata da Angelo Lorenzetti se la vedrà ancora una volta con i polacchi dello ZAKSA Kedzierzyn Kozle. Rematch dunque delle ultime due finali della competizione europea che si ripropone già per la terza volta in questa edizione. Le due formazioni erano state infatti inserite nello stesso girone nella prima fase di questa Champions League. Il caso ha voluto che le strade dei due team si incrociassero ancora una volta nella fase ad eliminazione diretta. Trento ha dimostrato, tra andata e ritorno della fase a gironi, di avere qualcosa in più dei polacchi in questa ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 marzo 2023) Riparte la corsa dellain, che domani affronterà un’avversaria che ormai può dire di conoscere piuttosto bene: nei quarti di finale la squadra guidata da Angelo Lorenzetti se la vedrà ancora una volta con i polacchi dello. Rematch dunque delle ultime due finali della competizione europea che si ripropone già per la terza volta in questa edizione. Le due formazioni erano state infatti inserite nello stesso girone nella prima fase di questa. Il caso ha voluto che le strade dei due team si incrociassero ancora una volta nella fase ad eliminazione diretta. Trento ha dimostrato, tra andata e ritorno della fase a gironi, di avere qualcosa in più dei polacchi in questa ...

