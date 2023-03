Volkswagen ID 2 - Tempi stretti per l' elettrica da 25 mila euro

(Di lunedì 6 marzo 2023) Lasta stringendo iper il lancio della piccoladella famiglia ID. "A metà marzo mostreremo come appare questo veicolo", ha spiegato all'Automobilwoche Konferenz 2023 Thomas UIbrich, membro del consiglio di gestione della Casa di Wolfsburg e responsabile New Mobility del costruttore, confermando poi le indiscrezioni emerse nelle ultime settimane: "La nostraentry-level sarà lanciata nel 2025 a un prezzo inferiore a 25.000". A breve un'altra novità. La ID.2, di cui finora sono emersi pochi scatti rubati durante dei test invernali e che dovrebbe presentare alcuni elementi del nuovo linguaggio stilistico deciso per le future elettriche di Wolfsburg, verrà ovviamente svelata sotto forma di prototipo e sarà la prima di una serie di novità a batteria. Secondo ...

Secondo il responsabile New Mobility, Thomas Ulbrich, il prototipo della piccola della famiglia EV sarà presentato a metà marzo. Dopo poche settimane toccherà all'incarnazione definitiva della ID.7