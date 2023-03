Vlahovic voto 4.5 – «Brancola nel buio» (Di lunedì 6 marzo 2023) Chi ha deluso nella sfida tra Roma e Juventus è senza dubbio Dusan Vlahovic, il serbo Brancola nel buio e sbaglia tutto Chi ha deluso nella sfida tra Roma e Juventus è senza dubbio Dusan Vlahovic, il serbo Brancola nel buio e sbaglia tutto. L’attaccante non trova il guizzo per impensierire i giallorossi ed è sempre chiuso bene dalla difesa, per la Gazzetta dello Sport il voto è da 4.5: «Un tiro nel primo tempo, poi il buio. Smalling gli toglie l’aria, lui gestisce male quasi tutti i palloni che gli capitano». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 marzo 2023) Chi ha deluso nella sfida tra Roma e Juventus è senza dubbio Dusan, il serbonele sbaglia tutto Chi ha deluso nella sfida tra Roma e Juventus è senza dubbio Dusan, il serbonele sbaglia tutto. L’attaccante non trova il guizzo per impensierire i giallorossi ed è sempre chiuso bene dalla difesa, per la Gazzetta dello Sport ilè da 4.5: «Un tiro nel primo tempo, poi il. Smalling gli toglie l’aria, lui gestisce male quasi tutti i palloni che gli capitano». L'articolo proviene da Calcio News 24.

