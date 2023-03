Vlahovic, assente ingiustificato con la Roma: la Juve ha bisogno di lui, poi palla al mercato | Primapagina (Di lunedì 6 marzo 2023) 2023-03-06 00:55:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: In Roma-Juventus c’era una sola squadra che ha giocato senza centravanti, ma in realtà sembravano due. Perché alla scelta tattica di José Mourinho che ha varato una Roma con Paulo Dybala unica punta, ha fatto da contraltare una Juve che l’attaccante d’area di rigore l’avrebbe anche avuto. Solo che non si è praticamente mai visto: Dusan Vlahovic ha infilato infatti un’altra prestazione di quelle in cui proprio non riesce a inserirsi nel sistema bianconero, impalpabile sotto ogni punto di vista. Un problema di condizione c’è, tutta la stagione è stata d’altronde contraddistinta da questo inseguimento della forma migliore: doveva essere gestito inizialmente invece è stato spremuto dal debutto col Sassuolo del ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 6 marzo 2023) 2023-03-06 00:55:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calcio.com: Inntus c’era una sola squadra che ha giocato senza centravanti, ma in realtà sembravano due. Perché alla scelta tattica di José Mourinho che ha varato unacon Paulo Dybala unica punta, ha fatto da contraltare unache l’attaccante d’area di rigore l’avrebbe anche avuto. Solo che non si è praticamente mai visto: Dusanha infilato infatti un’altra prestazione di quelle in cui proprio non riesce a inserirsi nel sistema bianconero, impalpabile sotto ogni punto di vista. Un problema di condizione c’è, tutta la stagione è stata d’altronde contraddistinta da questo inseguimento della forma migliore: doveva essere gestito inizialmente invece è stato spremuto dal debutto col Sassuolo del ...

