Vivono in casa con un figlio disabile senza riscaldamento, luce ed acqua: 'Non hanno soldi per le bollette' (Di lunedì 6 marzo 2023) Non hanno energia per illuminare casa o per riscaldarsi e Vivono senza acqua , con un bambino disabile, che ha bisogno di cure continue. Una storia di disperazione , quella di una famiglia di Arezzo , ... Leggi su leggo (Di lunedì 6 marzo 2023) Nonenergia per illuminareo per riscaldarsi e, con un bambino, che ha bisogno di cure continue. Una storia di disperazione , quella di una famiglia di Arezzo , ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... skam_vibes : Ma tralasciando ciò, non è perché vivono nella stessa casa devono andare tutti d’amore e d’accordo. È il rispetto c… - LucillaMariani : RT @PeppeBille: cibo, una casa e il necessario per condurre una vita dignitosa. (dati Openpolis) E 2,9 milioni di famiglie, che vivono in… - SicilianoSum : RT @PeppeBille: cibo, una casa e il necessario per condurre una vita dignitosa. (dati Openpolis) E 2,9 milioni di famiglie, che vivono in… - PeppeBille : cibo, una casa e il necessario per condurre una vita dignitosa. (dati Openpolis) E 2,9 milioni di famiglie, che vi… - Mmela1992 : @AragonaPiera Infatti mi ricordo bene ??Giulia fuori tutto il giorno per sfilate ?? e per loro Pier è sempre a casa s… -